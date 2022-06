homify 360° : Transformation d'une grange en loft à Lunel

La grange existante uniquement orientée sur la rue se compose de quatre murs très épais en pierre coiffés d’une toiture simple et vieillissante…

Bref, le tout est clairement à remanier dans sa totalité !

Devant cette bâtisse poussiéreuse et presque en ruines, il est difficile de se projeter et d'y imaginer un logement habitable ou même tout type de fonction immobilière… et pourtant !