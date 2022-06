De Vieil Appartement à Loft Moderne !!

Cela nous est arrivé à tous : on part un week-end dans un chalet et on trouve une maison qui a l’air d’une machine à remonter le temps. Meubles démodés, carreaux sales et un air kitsch dont personne ne voudrait pour leur maison. Dans la plupart des cas, le week-end est une occasion de se retrouver avec des amis pour une bouffée d'air frais, et l’on n’accorde pas énormément d'importance à la question de la décoration. Mais imaginez que ce soit votre maison? Elle exigerait, sans plus tarder, une rénovation globale.

Eh bien, cela est exactement ce qui est arrivé à la maison dont vous allons vous montrer maintenant la rénovation. Une maison des années trente dont la décoration et la distribution des pièces avait été ancré dans le passé. Découvrons la transformation!