Top 5 : 9 erreurs qui rapetissent votre maison, et bien plus encore

Habiter dans des logements complètement blancs est une nouvelle tendance qui va encore durer un certain temps, mais tout le monde ne trouve pas son bonheur dans cette mode actuelle. Et parfois, les murs blancs et nus nous semblent ennuyeux et pas particulièrement accueillants. C'est pourquoi nous vous présentons un projet de rénovation qui fait la part belle aux couleurs et donne ainsi vie à un logement qui était auparavant un peu dénué d'âme.

Il vous suffit de cliquer ici pour accéder aux 7 photos de ce fabuleux Avant/Après .

Si vous avez été de mauvais élèves, vous pouvez rattraper votre retard : le Top 5 de la semaine dernière.

On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Top 5 !