Quels sont les Avantages d'un Petit Espace de Vie?

Un petite chambre à coucher s'impose dans un petit espace de vie, favorisant moins d'achat car pas assez de place pour mettre une coiffeuse, un grand placard ( souvent cher ), un bureau dans la chambre, une télévision, etc. L'on n'a pas assez de place, l'on ne fait pas assez d'achat, et il y a de la place dans la chambre, donc l'air a l'avantage de bien circuler, et on se sent bien dans une chambre à coucher qui n'est pas encombrée.