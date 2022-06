Comment Réussir sa Décoration avec un Petit Budget ?

Comme pour le salon et l’entrée, des emplacements sont prêts pour accueillir les tableaux des propriétaires avec des appliques à tableaux comme éclairage qui donnent un côté galerie à la pièce. On notera le meuble de rangement fait sur mesure avec un petit budget, qui décore merveilleusement le couloir tout en restant fonctionnel avec ses capacités de recevoir des livres et des statuettes.

L’entrée donne tout de suite le ton : chic, contemporain et confortable. De lourds rideaux satinés sombres viennent cacher la porte d’entrée et isoler ainsi l’appartement des bruits extérieurs. L’éclairage et la bibliothèque jouent la carte du design. Le tout donne une forte impression d’élégance et de personnalité.