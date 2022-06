Comment rendre la Cuisine plus Moderne?

Cette cuisine moderne que nous présente K Design Agency intègre tout le confort nécessaire, à savoir: un four, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une machine à laver le linge, et des armoires de rangements. Un sur-mesure des plus adéquat et adapté aux besoins de la maison, avec des carreaux de ciment au sol qui exprime un motif contemporain et tendance. Le petit bar dans le prolongement du meuble annexé peut servir pour prendre le petit déjeuner proche de la cuisine, dans l'optique d'une petite intimité familiale.