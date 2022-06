homify 360° : de l'audace à Ixelles en Belgique !

C'est à Ixelles, l'une des 19 communes de Bruxelles, que nous nous rendons sans plus attendre afin d'y découvrir cette réalisation signée l'Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck et Pierre de Wit qui officie depuis Liège.

Réflexions sur l'insertion de programmes architecturaux impliqués dans leur contexte urbain ou environnemental, le tout, et le plus souvent dans des environnements complexes, leurs créations inspirent respect tant les projets sont suivis, illustrés, mis à jour et ouverts au dialogue avec les commanditaires.