Transformation d'un studio vétuste en magnifique T2 à Marseille

Et voici la première photo de l'appartement après les travaux. L'espace est méconnaissable. En lieu et place d'une cuisine / douche on trouve ici un véritable espace dédié à la préparation des repas. Les équipements et les rangements modernes forment maintenant une petite kitchenette très pratique et design. Par ailleurs, on trouve une table repliable et quelques tabourets qui permettent de créer un coin repas sans pour autant manger tout l'espace, à l'opposé de la grande table d'avant.