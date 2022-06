Avant/après : La transformation fulgurante d'un appartement vétuste

La chambre à bien changée, on ne la reconnait plus tout. Encore une fois l'usage de couleurs claires permettent de donner l'impression d'un espace plus grand qu'il ne l'est. Cette chambre compacte est cependant très fonctionnelle. Les quelques étagères permettent d'y ranger des livres et le tablette/table de nuit est une manière astucieuse d'ajouter un meuble tout en gardant l'espace visuel dégagé.