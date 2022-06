13 idées de décoration en papier pour moins de 10€ (+ DIY !)

Ce niveau est un petit peu plus élevé que pour les idées précédentes, mais c'est marrant, vous verrez.

Le papier mâché, c'est de la colle à papier, de l'eau et des journaux. Pour la base, ballons de baudruche et autres fils de fer. deux unités de colle pour une unité d'eau, et on mélange pour obtenir une substance lisse (on rajoute de l'eau si c'est trop épais, on rajoute de la colle si c'est trop lisse). Trempez vos bandelettes de papiers journaux dans le mélange, puis déposez les sur votre armature. Laissez sécher, peignez… et admirez !