Une maison écologique et chic à la fois

Gagnante du prix des Top Eco Home du Guardian en 2014, cette maison est un modèle d'innovation, et une résidence absolument unique.

Située à Blackheath, cette demeure devait répondre à de nombreux critères afin d'avoir un impact minimal dans la zone de conservation où elle est placée : construire une maison qui soit la plus efficace possible en matière d'énergie tout en s'assurant que la zone de construction soit respectée.