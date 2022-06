6 trucs pour aménager et dynamiser sa cage d'escalier !

Amoureux des mots et de la prose des grands auteurs, vous ne jurez que par vos bouquins préférés mais vivez dans un petit appartement ou louez une chambre en coloc bien trop petite pour abriter votre gigantesque et précieuse collection de romans, nouvelles et autres livres ? Pourquoi ne pas combiner l'espace escalier avec le coin bibliothèque de la maison ? Gagnez des mètres carrés est le but ultime de chaque locataire ou propriétaire, mieux vaut avoir l'esprit pratique et l’œil aux aguets afin de trouver la bonne astuce pour optimiser un espace. Cette réalisation en est la preuve par image. Si vous disposez d'une grande hauteur et largeur dans votre escalier, vous pourriez peut-être vous inspirez de ce modèle afin de créer votre propre bibliothèque et la personnaliser.