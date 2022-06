Opération sauvetage : Rénovation d'une Cuisine après incendie.!!

Un réfrigérateur en pose libre a été encastré dans ce beau bâti dans un souci de gain de place bien sûr, mais également pour une considération esthétique, pratique et moderne. Se retrouvant emboîté avec goût dans un design épuré, l'ensemble accueille également le four à micro-ondes et la colonne four réunissant les appareils électroménagers et les rangements dédiés.

On souligne la note d'originalité apporter par la création de la niche surmontant le réfrigérateur et qui offre un espace d'exposition pour vos objets déco ainsi qu'un recoin à l'abri des enfants.

