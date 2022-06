Carreaux colorés

Poser des carreaux sur le mur, c’est à la fois pratique et fonctionnel, notamment dans la cuisine ou la salle de bains. Ils sont bien plus faciles à nettoyer que le bois, le papier peint ou même la peinture et vous n’aurez plus à vous inquiéter des tâches disgracieuses de gras, les bouteilles de vin rouge qui fuient ou encore les conséquences de bains de vapeur à répétition. Certes fonctionnels, les carreaux sont également très beaux visuellement : on peut jouer sur les couleurs, les motifs et même les matières.