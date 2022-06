8 idées d'entrées qui méritent d'être copiées !

Pour créer un style moderne et intemporel, tentez un look monochrome ! Les murs blancs aideront à agrandir votre entrée et à la rendre plus lumineuse et les éléments noirs apporteront une touche sophistiquée à votre intérieur.

Découvrez aussi 10 idées pour décorer vos murs auxquelles vous n'avez jamais pensé !