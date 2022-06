Écolo et chic, une maison dans l'ère du temps

Cette salle de bains rustique a été personnalisée de manière très élégante. Son lavabo double en pierre au design chic a été conçu dans une taille imposante. Il est accompagné d'accessoires de bains et de décoration en matière brute desquels émane une atmosphère traditionnelle à la fois rustique et originelle. Les architectes d'intérieur ont également conçu un éclairage intime et envoûtant. Les ampoules dénudées de tout abajour diffuse une lumière chaude et lumineuse. Le miroir tryptique vintage multiplie les réflections et agrandit la pièce avec charme.