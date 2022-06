7 astuces pour bien laver ses fenêtres

Le printemps va – on l'espère – bientôt réapparaître. Nos matinées seront à nouveau bercé par une lumière douce et chaleureuse, et de la fenêtre entrouverte on entendra des oiseaux, et… Attendez… De la fenêtre ? Ce vieux machin sale, voire gris, voire opaque ?!

Eh oui… Avec le retour du printemps vient le retour du grand ménage ! Nos vitres ont affronté le froid, le givre, la neige, le brouillard, la pluie, la pollution pendant de bien longs mois. Il est donc temps de passer à l'opération Fenêtres propres .

Voici 7 conseils, trucs et astuces qui vous permettront de rendre à vos carreaux toute leur transparence passée !