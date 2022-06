Une Salle de Bain pour chaque signe du zodiaque !

Le lion est un signe de feu gouverné par le Soleil. Le natif du lion est un véritable passionné, souvent assez exubérant, et un peu vaniteux. Sa maison est luxueuse, et très excentrique. On utilisera des matériaux beaux et coûteux tels que le marbre, le cristal et des pièces uniques de conception, pour le design des lieux. Sa pièce préférée est la salle de bain qui va mettre en exergue sa vanité avec des crèmes et des parfums extravagants, à couper le souffle !