homify 360° : près de Chamonix, visite guidée d'un des plus beaux chalets des Alpes.

Symétrie presque parfaite pour l'agencement spatial de cette chambre à coucher ! La panne faîtière est laissé apparente et apporte cachet et classe à cette pièce pyramidale. Bois, duvet molletonné, éclairage par spots intégrés au plafond et surtout vue dégagée sur la forêt, il ne reste qu'une chose à faire : se préparer un chocolat chaud et le savourer en regardant un classique du cinéma !