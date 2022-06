Maison géométrique, futuriste, et design

L'escalier en colimaçon a une silhouette simple, car son élégance découle du matériau et des couleurs claires utilisés dans l'architecture de la maison. On a l'habitude de voir des escaliers autonomes dans le design intérieur ; ici, les experts ont incorporé toute la structure dans la construction des murs, pour accompagner les finitions intérieures du couloir principal. Le style est épuré et illuminé!