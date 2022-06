Comment Diviser une Pièce de Vie Ouverte?

De plus en plus, les salons, les cuisines et les salles à manger viennent se confondre dans un espace de vie commun. C'est souvent le cas dans les nouveaux projets de maisons modernes qui utilisent beaucoup d'éléments contemporains aussi bien pour le mobilier que pour le sol et les murs. Nous assistons aujourd'hui à une transformation de l'intérieur traditionnel qui vient ouvrir la maison pour la rendre plus attrayante grâce à une forte luminosité, des lignes épurées et un agencement de plus en plus fonctionnel. Les murs sont réduits au minimum pour venir supporter la maison, et non pour délimiter les espaces. Les cuisines deviennent plus fonctionnelles et leurs nouvelles configurations viennent aussi modifier la salle à manger. Le salon, quant à lui, vient s'ajouter à ces deux espaces pour créer de la continuité dans la maison.

Pour délimiter les différents espaces d'une pièce de vie ouverte, différentes stratégies peuvent être employées. Nous passons ici en revue les plus efficaces afin de vous aider dans vos choix d'agencement intérieur.