Comment créer son propre linge de maison?

Le linge de maison est un élément essentiel de la décoration, et permet même avec un budget limité de transformer l'espace et de lui donner du style et du caractère. Il a également l'avantage d'être relativement facile à concevoir et personnaliser soi-même!

Si l'on y prête attention, les textiles habillent littéralement notre intérieur: les draps de nos lits, nos coussins, le revêtement de nos canapés, nos tapis, nos serviettes de bains, nappes, sets de table, rideaux… Dès lors, il semblerait dommage de négliger un élément aussi important de nos intérieurs.

Nous vous avons donc préparé une petite sélection d'idées et d'astuces pour créer ou personnaliser soi-même notre linge de maison, pour des intérieurs à notre image!