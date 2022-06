Meubles en palettes: effet de mode ou bonne idée?

Maintenant que nous savons où trouver nos palettes et comment les préparer, voici quelques idées simples à réaliser soi-même!

Un meuble relooké

Ici, ce meuble de rangement a été intégralement rénové et modernisé à l'aide du bois de palettes. D'un bois sombre à l'origine, il a été poncé et peint en blanc pour lui donner une allure plus actuelle. Des lamelles de palettes brutes, patinées et peintes, ont été posées sur les portes pour donner au meuble un style récup' tout à fait au goût du jour et plein de charme!