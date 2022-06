Quels sont les Avantages et Défauts d'une Maison Durable?

Les maisons durables sont en plein essor! Avec la popularisation de l'écologie et les importantes avancées techniques dans le domaine de l'énergie et de l'architecture, une maison durable devient une solution de plus en plus abordable et de plus en plus prisée.

Une maison écologique est plus simple à concevoir qu'il n'y paraît, et il est relativement aisé de trouver des architectes spécialisés dans ce domaine. Il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts! Nous vous avons donc prépare un petit tour des possibilités et des limites de l'architecture écologique, pour nous permettre un choix avisé et une bonne planification de notre projet.