5 astuces pas chères pour transformer sa cuisine ?

Les poignées de portes et de meubles sont souvent des éléments que l'on néglige et pourtant ces éléments sont capables de changer l'atmosphère d'une pièce. Une poignée provenant d'une brocante fera certainement plus d'effet que son homologue banale achetée dans une grande surface ! Rendez-vous donc dans les magasins de bricolage ou marchés aux puces afin de donner un look authentique à vos meubles de cuisine !