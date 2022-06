Invité(e) à une pendaison de crémaillère ? Voici 5 idées cadeaux !

La plante verte est une valeur sûre ! Misez sur le vert, toujours, ses vertus sont nombreuses et vous séduirez à coup sûr ! Elle apportera oxygène, dynamisme et vitamines visuelles pour vos amis fraîchement installés qui sauront la déposer à un endroit stratégique. La déposer ? Pourquoi pas la suspendre la tête à l'envers ? Adventive, depuis Grenoble, ville verte depuis les dernières municipales, propose ici une scénographie bien particulière, originale et écologique ! Adventive se dit d’un organe végétal qui se développe dans un endroit inhabituel et atypique ! Avec un pot de fleurs qui peut se suspendre à l'envers vous taperez dans le mille !