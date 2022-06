Déco colorée : le lilas dans la chambre à coucher

A mi-chemin entre les couleurs chaudes et froides que sont le rouge et le bleu, la gamme de violets fait son apparition. Pourpre, lilas, violet et parme sont d'excellents choix en ce qui concerne la décoration de votre chambre. Selon les principes de la chromathérapie, le violet favorise la créativité et aide également à traiter l'insomnie, réduire les problèmes de stress ou de nervosité en créant une atmosphère sereine et paisible. On dit de cette couleur qu'elle favorise la méditation et la concentration. Avant de poursuivre, nous rappelons que la chromathérapie est classée comme pseudoscience et qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires afin d' être considéré comme un traitement approprié, les résultats n'étant pas vérifiables.

Dans le monde de la déco, le lilas est une couleur très tendance employée dans différentes pièces de la maison. Ainsi, aujourd'hui, nous avons choisi de vous proposer 5 conseils afin d'introduire cette couleur dans votre chambre à coucher.