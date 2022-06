homify 360° : carte blanche pour la rénovation d'un hôtel particulier à Montpellier.

Ambiance coloniale, exotique et colorée avec ce papier peint signé Zuber, plus ancienne manufacture de papier peint encore en activité au monde ! Correspondance verticale baudelairienne, un parfum exotique se dégage de la vue de ce tableau composé de fragrances et de saveurs d'un autre monde. Un triptyque ouvert coiffe la cheminée et permet le reflet grâce au miroir en son centre. Richement colorée, cette pièce de mobilier file la métaphore coloniale et s'impose tout naturellement. Le meuble sideboard blanc est signé USM Haller. Classique de la modernité faisant bonne figure dans tout agencement judicieusement conçu, ce dernier, de par son élégance intemporelle, se fond parfaitement dans le décor. Superbe agencement !