Alerte au DIY : 9 meubles en bois relookés

Il faut pour cela acheter une peinture/vernis technique qui ne nécessite pas de décapage. Le prix est plus élevé, mais le gain de temps et d'effort en vaut la peine pour un résultat convaincant !

- Pensez tout de même à lessiver avant la couche d'accroche :

+ Avec de la lessive Saint Marc : dillution 100 à 150 g/litre d’eau chaude, nettozage puis rinçage à l’eau claire tiède. Ce lessivage garantit un dégraissage final.

+ avec un décireur : la solution la plus efficace pour dissoudre les vieilles couches de cire et décrasser en profondeur. On en trouve chez les droguistes ou les grandes surfaces de bricolage ; il s’applique généralement à la laine d’acier moyenne en frottant dans le sens des veines du bois.