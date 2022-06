Une Maison Familiale à l'intérieur UNIQUE.!!

La villa Soukra est constituée de plusieurs espaces possédant des qualités différentes et interagissant entre eux. Ainsi la frontière entre les espaces intérieurs et extérieurs s’efface. Au premier étage, l’espace nuit et l’espace jour sont liés par une passerelle. Celle-ci traverse la végétation de la serre pour arriver à la bibliothèque ouverte sur le salon au rez-de- chaussée par une double hauteur. Ainsi, la vie dans la villa s’adapte aux saisons et au climat. Les spécificités de chaque espace offrent des qualités d’usages variées et adaptées à différentes fonctions.