Extension Ultra Maligne d'une Maison Bioclimatique!!

Dans cette construction, tout est réfléchi pour une symbiose parfaite entre les éléments naturels et le confort familial ! Le bois permet une bonne isolation, efficace et économe d'espace, ce qui nous permettra de gagner quelques m² ! En ajoutant les panneaux solaires et le toit végétal on obtient toutes les ressources pour un habitat chaleureux et un bien être peu couteux !