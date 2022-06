Un Incroyable Paradis Blanc

Homify vous présente aujourd'hui le travail de l'architecte Rémoise Aurore Dudevant qui propose des projets clairement contemporains grâce à une expériences de dix ans sur des opérations de logements et de bâtiments publics. Elle s'illustre ici grâce à la construction intrinsèquement moderne de cette magnifique villa éclatante de blancheur.

Peinture blanche, mobilier blanc, de l'extérieur à l'intérieur, ce bâti a définitivement été pensé pour une luminosité optimale grâce à ses immenses fenêtres et son coloris. On vous fait visiter, sans plus tarder, cette époustouflante maison à l'élégance étincelante qui a le blanc au cœur de sa conception architecturale.

Crédit photo: Benoit BOST.