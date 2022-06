Une ferme française traditionnelle modernisée !

En entrant dans la grande pièce à vivre, nous sommes de suite saisis par la diversité des styles que l'on retrouve ici. Les murs mélangent briques, galets et terre crue, comme dans beaucoup de fermes de la région. Mais le mobilier et les installations métalliques ont à coeur de rompre ce traditionalisme. Minimaliste et industrielle, la plateforme au dessus du coin salon est bien entendu le point fort de cette pièce. Elle procure aux habitants un espace supplémentaire tout en laissant un champ de vision dégagé et libre de tout obstacle.