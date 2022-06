Une Rénovation Incroyablement Lumineuse et Spacieuse!!

Nous nous intéressons aujourd'hui à la superbe rénovation de cette maison Bordelaise, dans un style très épuré et lumineux. Au sein du projet l’accessibilité de la maison à été conçue en collaboration avec le maitre d’ouvrage pour répondre au mieux aux attentes et optimiser les besoins de l'acquéreur, étant personne à mobilité réduite. Les espaces sont donc amples, permettant de circuler sans difficultés, le niveau du rez-de-chaussée est de plein pied et l’étage est desservi par un élévateur PMR. Les grandes ouvertures permettent de faciliter l'échange visuel entre les espaces.