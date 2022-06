Inspiration Nouvelle Angleterre

En raison de son climat, froid et rigoureux durant le long hiver, chaud et humide en été, la région est particulièrement verdoyante. Aussi, les jardins, bien entretenus, avec des pelouses impeccables et de nombreux arbres, occupent une place capitale dans la décoration. Et de façon générale, les ambiances naturelles sont valorisées. On retrouvera ainsi du bois aussi bien pour le parement des maisons, que pour la confection du mobilier. Généralement peint de blanc, de gris ou laissé brut, le bois résume assez bien l’esprit de la décoration de Nouvelle Angleterre : confort et élégance.