Une MÉTAMORPHOSE Incroyablement Stylée!

Après le passage des designers, la cuisine brille maintenant dans une atmosphère accueillante très sympathique et chaleureuse. Pour obtenir cet effet, un accord a été atteint principalement sur des couleurs chaudes comme le jaune doux, qui peut encore être trouvé sur les murs, les meubles, ainsi que dans l'éclairage. Les chaises de la salle à manger et le tabouret dans différents tons de brun harmonise particulièrement bien et rendent la salle moins uniforme.

Les armoires de cuisine se présentent dorénavant dans un look uniforme blanc et avec une finition brillante. La lumière du plafonnier est particulièrement bien reflété ce qui remplit l'espace en même temps avec plus de luminosité. L'ancien plancher a également été enlevé et remplacé par un parquet en chevrons sélectionné pour sa qualité.