Le Confort et le Bien-Être réunis dans une Maison

La cuisine convainc avec un design simple classique en acier inoxydable blanc, marron et argenté. En forme de L se disposent une kitchenette avec une cuisinière et un placard avec four. A cela s'ajoute l'îlot central, dans lequel l'évier et un bar sont intégrés. Cet ensemble fabuleux est non seulement beau, mais également toujours incroyablement fonctionnel.