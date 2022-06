Une Maison Préfabriquée avec Absolument TOUT!!

Et nous voici enfin dans cette charmante maison. Rien ne nous fait penser à un bois préfabriqué, tout est étudié en détail et sous tous les aspects. Nous accueillons un bouquet de couleurs neutres, du blanc au beige, crème à brun clair, le tout pour une atmosphère agréable et raffinée. Le bois règne en maître, mais ne crée pas de monotonie ou d'ennui. Les poutres sont blanchis, tandis que le parquet donne un ton classe.

La cuisine se concentre autour de l'île massive au centre de la pièce, composée de meubles blancs et de matériaux naturels. Tous les appareils sont de la dernière génération.