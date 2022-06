Aménager une buanderie

Pour commencer, imaginons à quoi ressemblerait la buanderie idéale. Cela nous aidera à tenir nos objectifs quand nous devrons appliquer les contraintes propres à chaque maison.

Dans la buanderie, on s’occupe du linge. Il nous faut donc un point d’arrivée et d’évacuation d’eau pour pouvoir installer les machines. Si possible, la pièce disposera également d’un lavabo (quand il faut attaquer les taches à la main !) et de suffisamment d’espace pour ranger la lessive, la planche à repasser, les bacs à linge, etc.

La buanderie semble s’étendre à grande vitesse ! Mais, rassurons-nous, il est possible de faire tenir tout ceci dans un espace finalement assez réduit comme le prouve cette réalisation de Lichelle Silvestry. En effet, tout dépend de l’agencement ! Comme on le voit sur cette photo, l’idée est en premier lieu de mettre en place son petit et gros électro-ménager et de ranger ses détergents. On choisira des placards ouverts ou fermés. L’avantage des éléments fermés, c’est l’impression de rangement. Si vous retenez cette option, vous pouvez parfaitement détourner des éléments de cuisine. Rien ne sera à la vue !