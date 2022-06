Comment Préparer son logement pour une location Air Bnb?

Lorsque votre hôte arrivera, il sera nécessairement un peu déboussolé. En plus des recommandations que vous pourrez donner concernant les alentours de votre logement, il est vivement recommandé de lui donner aussi des instructions concernant le fonctionnement de vos appareils ménagers. N’hésitez pas à indiquer non plus les endroits qui ne sont pas évidents à trouver, où il pourra se procurer ce dont il aura besoin comme une étagère dissimulée, un coffre, un placard etc. De plus, si votre lit est un canapé transformable, donnez aussi des instructions précises afin d’éviter d’une part des catastrophes et d’autre part qu’il soit contraint d’en rester au canapé. Lorsque vous donnez des instructions, réfléchissez toujours à 360°, c’est-à-dire en inspectant chaque pièce et vous mettant à la place de votre hôte. C’est l’astuce pour ne rien oublier ! L’idée est d’éviter qu’une question reste sans réponse et que votre hôte passe trop de temps à chercher tel objet, à démonter tel autre, ou qu’il se fasse mal sur un objet défectueux. Vous savez à présent tout ce qu’il faut savoir pour être le meilleur des hôtes Air Bnb ! Envie de cosyness et de cocooning ? Ce livre d’idées est fait pour vous !