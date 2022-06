Une maison tout simplement fantastique !

Dans cette image,

nous pouvons mieux apprécier l’organisation de la maison. Elle est composée d'un salon, salle à manger et cuisine et le hall d'entrée est également présent sur la gauche, juste au du coin du jardin d'hiver.

Toutes les chambres communiquent avec l'extérieur et avec le jardin, à travers la transparence de la fenêtre. Les couleurs claires sont adaptées aux deux espaces et des tons plus sombres apparaissent dans des petits détails dans le mobilier et la décoration. Dans un style contemporain et des lignes simples, des canapés, des fauteuils et une table basse complètent l’espace sans avoir besoin de tapis et moquettes – et montrent le plancher en bois dans toute sa splendeur.