Conseils pour une chambre japonisante

Comme on le voit ici, il n'est pas très compliqué de faire entrer l'esprit de l'orientalisme dans votre chambre ! Un motif floral sur le mur, du mobilier aux lignes épurées et un style général empreint de minimalisme apaisant… et voilà ! On se retrouve au pied du mont Fuji en train de se délasser dans une source d'eau chaude.

L'aménagement de la chambre dans un esprit japonais de cet appartement Haussmannien est signé Madame Prune.