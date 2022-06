Révolution Déco dans la Cage d'Escaliers!!

Souvent, le problème des escaliers, même si ceux-ci sont très beaux et esthétiques, est que la cage d’escaliers et ses murs ont été complètement laissés à l’abandon : on se dit que la zone de passage n’est pas l’idéal pour investir dans la décoration et que toute tentative en la matière n’aurait pour seul et unique résultat de limiter la surface de circulation ou d’empiéter sur l’espace. Ce problème ne se posera pas si vous décidez d’investir dans un revêtement mural. C’est le cas de ce bel escalier moderne. Afin de conserver son ampleur et l’aisance de circulation, un carrelage accompagne la montée des marches. Afin de ne pas donner une sensation de froid, les décorateurs ont opté pour des carreaux de ciment colorés qui apportent leur note de vie dans une maison très moderne !