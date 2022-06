Des couleurs pour s'endormir dans de beaux draps !

Troubles du sommeil et difficultés d'endormissement son l’apanage de beaucoup dans nos sociétés hyperactives au rythme de vie stressant. Trouver le temps de se détendre et se calmer n'est pas évident et lorsque enfin on le trouve, impossible de dormir ! C'est rageant !

Avant tout il faut faire en sorte que l'on se sente bien dans sa chambre et là, la couleur des murs et le mobilier sont aussi important qu'une bonne literie. Trop souvent prise à la légère par manque d'application, l'agencement et la décoration de la chambre à coucher sont pourtant d'importance capitale pour espérer jouir d'un sommeil de qualité.

C'est la raison pour laquelle nous consacrons cet article aux couleurs à utiliser pour habiller les murs de la chambre à coucher.