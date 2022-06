Un très élégant appartement de 65 m²!

Nous ne pouvons pas insister suffisamment sur ce fait : il n'y a pas de manque de place, mais seulement des espaces mal exploité. De nombreuses fois, au lieu de se mettre à la recherche d'un nouvel appartement sur internet, vous devriez faire une liste des problèmes de votre maison actuelle pour voir si vous pouvez faire des rénovations. C’est ce qui est arrivé à cet appartement. Les 65 m² semblaient être une grande limitation au début, mais on peut voir sur les images qu’il paraît beaucoup plus grand. L'astuce: une architecture intelligente et aussi un décor moderne et parfaitement intégré. Le projet est signé MADG Architect.