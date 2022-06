10 Idées et astuces pour Décorer un Couloir Étroit!

Le couloir… Serait-il exagéré de dire que le couloir dans une maison ou dans un appartement est l’espace qui est traité avec le plus de désintérêt et de négligence en termes de décoration ? Peut-être pas, car lorsque l’on y réfléchit, on passe très peu de temps et d’énergie à savoir comment embellir et aménager cette partie du logement en comparaison avec les autres pièces telles que la cuisine, le salon ou même les toilettes !

C’est parce que l’utilisation que l’on fait de notre couloir est autre : on y entre, on y passe, on l’emprunte pour circuler, mais jamais pour y rester. C’est ainsi un lieu dans lequel on investit à la fois peu d’énergie et peu d’argent.

Sans pour autant y laisser des plumes, il peut être à la fois plus agréable et confortable qu’il ne l’est souvent. Si le couloir, comme c’est souvent le cas, est aussi un sas d’entrée dans la maison ou l’appartement, quelques meubles seraient les bienvenues, comme une armoire à chaussures et un porte manteaux par exemple. Si le couloir ne fait que desservir les pièces, alors on attendra de lui qu’il soit peu encombré pour faciliter la circulation, mais également lumineux et qu’il ne semble pas complètement désinvesti en matière de décoration. En outre, son étroitesse conduira à choisir certains tons, accessoires et mobiliers qui pourront lui apporter une meilleure sensation de largesse et en tout cas ne viendront pas étouffer un espace déjà réduit.

Alors pour tous ceux qui recherchent des idées et des astuces pour embellir et décorer leur couloir étroit, nous avons créé un petit livre qui regorge de solutions !