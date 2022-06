4 astuces pour amener le soleil dans votre salon !

C'est dans le cadre d'un projet de décoration d'intérieur que les professionnels du Studio Artere nous proposent ce rendu 3D photo-réaliste. Équilibre et cohérence sont les maître-mots du projet en question afin de rendre l'espace harmonieux au travers d'un choix bien précis de teintes et couleurs. Géométrie et symétrie. Tout est à sa place. Le petit meuble en métal sur roulettes de couleur jaune est signalé par le revêtement – plateau de la commode et oui, il s'intègre parfaitement à l'ensemble !

Astuce : preuve en est faite ! Bleu, gris, noir et jaune sont les Quatre Fantastiques !

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à l'intégralité du projet :

- Modern Blue