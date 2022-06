Quel est le meilleur Sol pour la Salle de Bain?

Des lignes simples, à la décoration minimaliste, des couleurs apaisantes et des matériaux naturels : Bois pour le parquet , Verre pour la porte et la décoration murale, pour une salle de bain moderne et design. le style asiatique est mis en évidence avec aisance, dans le respect de l'harmonie des couleurs des murs et du sol. Cette salle de bain contemporaine, est une solution idéale pour les appartements des grandes villes qui ont des plans de salle plus significatifs en longueur et moins grandes sur la largeur.