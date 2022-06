Comment meubler un salon avec un petit budget?

Un salon moderne et simple est illustré ici par ce design très simpliste et minimaliste, qui nécessite un petit budget pour les meubles qui sont trois chaises modèles classique, une table vitrée, un tapis, et un divan. Le style simple est très adapté aux petites maisons, et aux appartements de grande ville. L'avantage d'un petit salon, est qu'il s'entretien facilement et aisément avec peu de moyens.