Une salle de gym chez vous sans vous ruiner

Le nec plus ultra pour des salles de sport domestiques faciles et bon marché, est que vous ne devez pas faire quoi que ce soit d'autre que ranger! Ayez un espace que vous pouvez dégager dans votre salon quand vous voulez utiliser votre vélo d'intérieur et c’est parti ! En n'ayant pas une pièce dédiée, il y a moins de pression sur vous et votre maison ne se sentira pas à l'étroit. N'oubliez pas d'acheter des machines d'occasion pour garder l'effort bon marché !